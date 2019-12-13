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  • 13.12.2019
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70 taciz ve tecavüzün bedeli 25 milyon dolar

'li Hollywood yapımcısı , aralarında , , gibi ünlülerin de olduğu 70 kadına taciz ve tecavüzle suçlandı.

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