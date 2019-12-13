70 taciz ve tecavüzün bedeli 25 milyon dolar

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, aralarında Angelina Jolie, Salma Hayek, Uma Thurman gibi ünlülerin de olduğu 70 kadına taciz ve tecavüzle suçlandı. 30 kadınla, 25 milyon dolar tazminat ödeyerek olarak anlaştı. Anlaşmanın tecavüze ve tacize uğradığını beyan eden tüm kadınların davalarını kapsadığı açıklandı.
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