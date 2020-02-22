Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Yıldızlar buluştu! Meryem Uzerli 'un yıldızı ile böyle poz verdi

    Önceki akşam doğup büyüdüğü 'deki 'ne katılan Meryem Uzerli, özel anlar yaşadı. Güzel oyuncu, hayranı olduğu 'un yıldızı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Hollywood dostluğu

    Önceki akşam doğup büyüdüğü 'deki 'ne katılan Meryem Uzerli, özel anlar yaşadı. Güzel oyuncu, hayranı olduğu 'un yıldızı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzerli bu kareye "Ne de harika bir insan" diye not düştü.

    Bir diğer şanslı isim ise 'ydu. 'nın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan Premio Lo Nuestro'da ödül takdim eden yakışıklı oyuncu, burada dünyaca ünlü yıldızlarla tanışma fırsatı buldu. Kaan Urgancıoğlu, efsane aktör John Travolta ile böyle poz verdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Yıldızlar buluştu! Meryem Uzerli Hollywood'un yıldızı Gerard Butler ile böyle poz verdi
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri