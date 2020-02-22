Önceki akşam doğup büyüdüğü Berlin'deki Uluslararası Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli, özel anlar yaşadı. Güzel oyuncu, hayranı olduğu Hollywood'un yıldızı Gerard Butler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzerli bu kareye "Ne de harika bir insan" diye not düştü.

Bir diğer şanslı isim ise Kaan Urgancıoğlu'ydu. Latin Amerika'nın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan Premio Lo Nuestro'da ödül takdim eden yakışıklı oyuncu, burada dünyaca ünlü yıldızlarla tanışma fırsatı buldu. Kaan Urgancıoğlu, efsane aktör John Travolta ile böyle poz verdi.