Cuma akşamları saat 20.00'de başlayan ve izleyiciler tarafından merakla takip edilen Hercai dizisi bu akşam 33. bölümüyle ekranlara geldi.Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Bölümün ardından izleyiciler arama motorlarında Hercai 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar takvim.com.tr'de.

HERCAİ 33.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. ATV'de Hercai 34. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

Fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkte

HERCAİ 34.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz.

Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.

HERCAİ 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran, bu ortaklığa devam edeceklerse özellikle Reyyan'ın zarar görmesini engellemek için Hazar'dan yaptıkları anlaşmayı herkesten saklamasını ister ancak verilen bu karar, Reyyan'ın yaşadığı hayal kırıklığını düzeltmek için Miran'ın Reyyan'a yaklaşmasını zor duruma düşürür.

HAZAR HAREKETE GEÇİYOR

Kızının ve Miran'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvar.

ELİF'İN DUYDUKLARI CANINI FENA HALDE YAKIYOR

Azize'nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif'in duydukları canını fena halde yakar. Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize'nin hiç beklemediği bir karşılık verir.

AZAT YENİ KARARLAR ALIYOR

Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Azat, aynı acıları Elif'in de yaşamaması için yeni kararlar alır ancak bu durum Handan'ın hiç hoşuna gitmez ve Şadoğlu ailesinde yeni bir krizin baş göstermesine sebep olur. Bu sırada iki ailenin gündemine yönetim kurulu başkanlık seçimi haberi bomba gibi düşer.

AZİZE NE YAPACAK?

Yeniden başkan olacağına kesin gözüyle bakan Azize, yaptıkları yüzünden kendisini hedef alan Gönül'ün hamlesiyle en değerli kalesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Sevdiği kadının hayallerini gerçekleştirmek için yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakan Miran, geçirecekleri ilk sevgililer gününde Reyyan'a hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlar.

HERCAİ TEKRARI NE ZAMAN?

Hercai tekrar bölümleri kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Atv ekranlarında cumartesi (bugün) saat 15:15'te yayınlanacak.

HERCAİ KONUSU NEDİR?

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!