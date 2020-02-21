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    • 21.02.2020 10:13
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    Atv izle 21 Şubat! Son dakika Sezai Harman gelişmesi! Katil kim?

    ında son dakika gelişmeleri... Hafta içi her gün Atv ekranlarında milyonlarca kişiye umut olan tecrübeli sunucu Müge Anlı, evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman'ın katil ya da katillerini araştırmaya devam ediyor. 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek hayatını kaybeden Sezai Harman cinayetinde son dakika gelişmesi! Görgü tanığı konuştu, eşi Ayşe Hanım reddetti! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız 21 Şubat Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!
    Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, 21 Şubat Atv ında Sezai Harman'ın şüpheli ölümündeki sır perdesini aralıyor. Sezai Harman'ın katili kim?

    Müge Anlı son bölümde Sezai Harman gelişmesi şoke etti. Eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek öldürüldüğünden şüphelenilen iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman'ın tedavi sürecine hastane odasında tanıklık eden Fadime Vural anlattıklarıyla şoke etti. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 21 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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