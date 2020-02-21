Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, 21 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayın ında Sezai Harman'ın şüpheli ölümündeki sır perdesini aralıyor. Sezai Harman'ın katili kim?

Müge Anlı son bölümde Sezai Harman gelişmesi şoke etti. Eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek öldürüldüğünden şüphelenilen iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman'ın tedavi sürecine hastane odasında tanıklık eden Fadime Vural anlattıklarıyla şoke etti. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 21 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!