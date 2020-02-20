Müge Anlı kadınlara çağrıda bulunuyor. "Denemeye, değişmeye, başarmaya gücümüz yeter" sloganıyla hayata geçen programda, GucumuzYeter.com adresindeki siteden başvuru yapan ve ön değerlendirmeyi geçen kadın girişimci adayları projelerini anlatıyor ve Finish'in başlangıç desteğiyle iş hayatına ilk adımı atıyorlar.

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER İLK BÖLÜM BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI

"Müge Anlı ile Gücümüz Yeter" programının ilk bölümü dün akşam (19 Şubat Çarşamba) atv Ana Haber sonrasındaki özel yayınıyla izleyicilerle buluştu. İlk bölümü atv ve Finish yöneticileri Müge Anlı ile birlikte Çırağan Sarayı'nda izledi. Program tüm kategorilerde ilk 10'a girerek büyük bir başarıya imza attı. İzleyiciler sosyal medyada da programdan övgüyle söz ettiler.

Araştırmalara göre iş gücüne katılmamış kadınların yarısından fazlası iş aramamalarına gerekçe olarak ev işlerini gösteriyor. Bu duruma çözüm bulmak üzere hayata geçirilen projenin çıkış noktasını "Hayatımız ev işleriyle uğraşarak geçiyor. Buna dur demek bizim elimizde. Hadi mutfaktan çıkın, başarmak üzere harekete geçin. Çünkü hayallerimizi gerçekleştirmeye, dünyamızı güzelleştirmeye GÜCÜMÜZ YETER" sözleriyle ifade eden Müge Anlı, iş fikri ya da projesi olan kadınları GucumuzYeter.com adresindeki başvuru formunu doldurmaya çağırıyor.

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER 1. BÖLÜM İZLE - TIKLA

Gücümüz Yeter projesi ile ülkemizdeki en önemli konulardan birine çözüm bulunması için yardımcı olmak istediklerini ifade eden Reckitt Benckiser Türkiye Ev ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü bir ülke için sağlam temel demek. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranının OECD ortalamasına yakın bir düzeye gelmesi durumunda Türkiye'nin milli gelirinin 2025'e kadar %20 seviyesinde artacağı hesaplanıyor. Araştırmalara göre Türkiye, kadınların iş gücüne katılım oranı açısından OECD ülkeleri arasında en alt sırada yer alırken, iş hayatına girmemenin arkasındaki en büyük neden olarak da ev işleri gösteriliyor. Bir diğer deyişle, 20 milyon kadın ile 8 milyon erkeğin iş gücüne dahil olmadığı ülkemizde, 11 milyon kadın ev işleri nedeniyle iş gücü fırsatlarından uzak kalıyor. Biz, kadınlarımızdan evdeki bulaşıkları Finish'e bırakmalarını istiyoruz. Böylece bir yandan su tasarrufu yaparken bir yandan da kendilerine daha fazla zaman ayırmalarını ve hayallerini gerçekleştirecek iş fikirlerine odaklanmalarını rica ediyoruz." dedi.