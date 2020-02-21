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    • Magazin
    • 21.02.2020 17:40
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    • 21.02.2020 17:41
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    Güzel oyuncu 'den Bi'Başka adlı kanalına özel samimi açıklamalar

    Söz dizisindeki Su karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu , Bi'Başka kanalı ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çocukluğu setlerde geçmiş olan güzel oyuncu, kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

    Yağmur Ün'den samimi açıklamalar

    Henüz 7 yaşındayken kameralar karşısına geçen genç oyuncu , "Çocuk ünlü olmak şans mı, yük mü?" sorusuna, "Oyunculuğu şans veya yük olarak değil de, hayat biçimi olarak görüyorum fakat bir seçim yapmam gerekirse şans diyebilirim" yanıtını verdi.

    ÖRNEK ALDIĞI OYUNCU VAR MI?
    Söz ve Alemin Kralı gibi dizilerle akıllara kazınan oyuncu, "Örnek aldığınız bir oyuncu var mı? " sorusuna ise "Mehmet Günsür'ün sanatçı olarak duruşunu beğeniyorum. Onu örnek gösterebilirim" dedi.

    YALANA TAHAMMÜLÜ YOK!
    Hayattaki En'leri de sorulan Yağmur Ün, "En tahammül edemediğiniz şey nedir?" sorusuna "Yalan" yanıtını verirken, "En sevdiği şarkının ise "Felaket" olduğunu söyledi.

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