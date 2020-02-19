Sevilen şarkıcı ve oyuncu Keremcem, "Bi' Başka" adlı YouTube kanalında merak edilen soruları yanıtladı. Keremcem'e yöneltilen sorulardan bir tanesi de "2020'ye yeni albüm çıkaracak mı?" oldu.



İşte "Bi' Başka" adlı YouTube kanalının Keremcem ile gerçekleştirdiği söyleşi:





Yeni şarkısı "Gitmişsin Çoktan" ve başrolünü üstlendiği, yakında vizyona girecek olan romantik komedi filmi "Aşk Çağırırsan Gelir" hakkında açıklamalarda bulunan Keremcem ile eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik.

Hem oyuncu hem müzisyen olarak sevenlerinin karşısına çıkan Keremcem, 2020'de yeni bir albümün geleceği müjdesini verdi. Keremcem, geçtiğimiz günlerde bir radyo programında sarf ettiği ve çokça konuşulan "Müzikten özür dilerim" ifadesini, "Aslında benim sesimden şarkılarımı duymayı özleyen dinleyicilerimden özür dilemiştim. Ama artık özür dilemiyorum. Çünkü geliyorum" sözleriyle açıkladı.

Başrolünde yer aldığı ve yakında vizyona girecek filmi "Aşk Çağırırsan Gelir" hakkında da konuşan sevilen isim, "Aşkı değişik yönleriyle anlatan bir film oldu. Karakterim aşkı arayan ama en yakın arkadaşı onu çapkınlık maceralarına sürüklediği için bundan mahrum kalan bir karakter. Ama en sonunda aşkı buluyor" dedi.

Oyunculuk ve şarkıcılık arasında seçim yapamayacağını söyleyen Keremcem, "Ben oyuncu şarkıcıyım" sözleriyle kendini ifade etti.