Yemekteyiz TV 8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara geliyor. Bugün Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı yaşandı. 14-21 Şubat haftasında yarışmacılar yemeklerini yaparak misafirlerini ağırladı. Yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "21 Şubat Yemekteyiz kim kazandı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

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