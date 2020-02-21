Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.02.2020 17:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2020 17:16
    ABONE OL

    TV 8'de 21 Şubat kim kazandı? ? İşte

    TV 8'de hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan 'de bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftasında heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bugün final heyecanı yaşanan programda haftanın birincisi kim olduğu merakla araştırılıyor. Özellikle şu saatlerde Yemekteyiz'de hangi ismin birinci olduğu merak ediliyor. Peki, bu hafta ? İşte puan durumu... Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı sayfamızda olacak.

    TV 8'de 21 Şubat Yemekteyiz kim kazandı?

    Yemekteyiz TV 8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara geliyor. Bugün Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı yaşandı. 14-21 Şubat haftasında yarışmacılar yemeklerini yaparak misafirlerini ağırladı. Yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "21 Şubat Yemekteyiz kim kazandı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin TV 8'de 21 Şubat Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte toplam puan durumu
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri