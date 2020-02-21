Survivor 2020'nin ünlüler takımına yedek yarışmacı olarak katılacak isimler belli oldu. Yarışmanın 22 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yeni bölümünde İrem Akın ve Erman Altıkardeş ilk defa yerlerini alacaklar. Uğur Pektaş ve Şaziye Üner'in diskalifiye olmasından sonra ünlüler takımı yeniden güçlerine güç katacaklar. Uğur Pektaş'ın yerine Survivor 2020 yarışmasına dahil edilmesi beklenen Erman Altıkardeş sportif hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce amatör olarak futbol da oynayan Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996'da dünyaya geldi. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya'nın Bremen kentinde One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER VE UĞUR PEKTAŞ ELENDİ

Son bölümde Acun Ilıcalı da ünlüler takımından sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyecek isimleri duyurdu. Şaziye sakatlığının sürmesi nedeniyle bu sezona erken veda etmek zorunda kaldı.

Ünlüler takımında sakatlanan bir diğer isim olan Uğur Pektaş da yarışmaya devam edemeyecek isimlerden oldu. Pektaş'ın erken vedası Acun Ilıcalı'yı da üzdü.

SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 4. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Acun Ilıcalı'nın Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine adaya gelen iki yeni yarışmacıyı anons ederek tanıtması, hem izleyenleri hem ada halkını heyecanlandıracak. Cuma akşamı oynanacak olan ödül oyununda takımların karşı karşıya gelmesi ve Mert Öcal'ın iddialı sözleri ise 4. bölüme damga vuracak. Peki, Survivor ünlüler takımına gelen isimler kimler? İşte, Survivor'un yeni bölümünde yaşanacaklar.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'un 3. bölümünde eleme potasında yer alan Fatma dışında 2 isim daha SMS oylamasına girdi. En çok oy alan isim Ceyhun oldu, diğer isim ise Cemal Can oldu.

En çok oyu alan Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin ismini verdi. En fazla ikinci oyu alan Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi.

Eleme Fatma, Makbule ve Evrim arasında yaşandı. En az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Makbule oldu. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

Adaya veda eden Makbule, " Benim için kısa ama güzel bir deneyim oldu. İlk gitmek belki kötü oldu ama elimden de bir şey gelmiyor. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" dedi.