Esra Erol'da ATV canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, canlı yayında DNA sonucunu açıkladı.

20 yıllık evli olan ve eşine ihanet ettiğini itiraf eden Akın Bey'in eşi Çiğden Hanım, "Eşim beni Nurten Üzümcü ile aldattı! Doğan çocuktan DNA testi istiyorum" sözleriyle herkesi şoke etti.

Hem fiziksel hem de cinsel tacize uğradığını söyleyen Nurten Hanım'ın 4 aylık bebeğinin babasının DNA testi sonuçlarında Akın olduğu ortaya çıktı.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 21 ŞUBAT - TIKLA