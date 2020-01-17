Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki genç kadın Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği T.E isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi.

Genç kadın T.E ile sosyal medyada tanıştığı günün akşamında bir araya geldiklerini ve kısa bir dönem görüştüklerini söyledi. Bu süreçte hamile kaldığını dile getiren Firdevs Toprak sevgilisi T.E 'ye hamile olduğunu söylediğini ve sevgilisinin de bu haberi ilk önce sevinçle karşıladığını belirtti.

4 aylık hamileyken, çocuğunun babasının evli olduğunu öğrendi.