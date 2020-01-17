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  • 17.01.2020 22:30
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 22:38

’da programında şoke eden olay! Çocuğunun babasını arayan Firdevs...

'da programının 17 Ocak Cuma günkü canlı yayınında şoke eden anlar yaşandı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Taner Elçi'den bir çocuk dünyaya getiren Firdevs, iki aylık çocuğuna kimlik bile çıkaramadığı için Elçi'nin peşine düştü. Bebeğini doğurduğu günden beri ortadan kaybolan Elçi'yi arayan Firdevs, Esra Erol'un bugün ki yayınında Elçi'nin evli olmadığını öğrendi. Ayrıca birçok suç sabıkası olan Elçi'nin cezaevinde olduğu ortaya çıktı. İşte Firdevs ve olayının ayrıntıları...

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki genç kadın Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği T.E isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi.

Genç kadın T.E ile sosyal medyada tanıştığı günün akşamında bir araya geldiklerini ve kısa bir dönem görüştüklerini söyledi. Bu süreçte hamile kaldığını dile getiren Firdevs Toprak sevgilisi T.E 'ye hamile olduğunu söylediğini ve sevgilisinin de bu haberi ilk önce sevinçle karşıladığını belirtti.

4 aylık hamileyken, çocuğunun babasının evli olduğunu öğrendi.

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