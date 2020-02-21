Doya Doya Moda kim elendi? Tv8'de ekranlara Doya Doya Moda programı bugün 65. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Haftanın birincisi ve elenen isim, toplanan puan durumunun açıklanmasının ardından belli oluyor. Yarışmanın takipçileri internet üzerinden hangi yarışmacının elendiğini araştırmaya başladılar. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? 21 Şubat Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında puan tablosu henüz açıklanmadığı için haftanın birincisi de belli olmadı. Puan tablosu açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

21 ŞUBAT DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Yarışmanın 65. bölümünde elenen isim henüz açıklanmadı. Puanlamanın ardından belli olacak elenen ismi haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Doya Doya Moda'da geçen hafta en çok puanı toplayarak altın kolyeyi Su kazanmış, elenen isim ise Yakut olarak açıklanmıştı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

Gülşah Saraçoğlu

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez!