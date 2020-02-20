Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da canlı yayınında başarılı sunucu Esra Erol, kayıpları bulmaya aydınlatılmamış olaylara ışık tutmaya devam ediyor. Her gün farklı bir olayı konu olan Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler yaşanıyor? Esra Erol'da son bölümde yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE 20 ŞUBAT - TIKLA

Esra Erol'da canlı yayına katılan Gülay Hanım, oğlu ve gelininin çocuklarına bakmadığı söyledi. Gülay Hanım, gelini ve oğlunun çocuklarını ancak 50 binTL'sini verirlerse görebileceklerini açıkladı. Gülay Hanım'ın 50 Bin TL'lik teklifi ise tepki çekti. İmdat ile Hüsne çocuklarına kavuşabilecek mi?