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    • 20.02.2020 17:02
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    canlı yayın izle 20 Şubat Perşembe! Esra Erol'da son dakika gelişmeleri

    Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 16.20'de izleyicisi ile buluşan 'da canlı yayınında bugün şoke eden gelişmelere tanıklık ediliyor. Esra Erol'da canlı yayına katılan Gülay Hanım, oğlu ve gelininin çocuklarına bakmadığını, eğer 50 bin TL'sini verirlerse görebileceklerini belirtiyor. Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşandığını merak ediyorsanız, 20 Şubat ATV Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Esra Erol'da canlı yayın izle!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da canlı yayınında başarılı sunucu Esra Erol, kayıpları bulmaya aydınlatılmamış olaylara ışık tutmaya devam ediyor. Her gün farklı bir olayı konu olan Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler yaşanıyor? Esra Erol'da son bölümde yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE 20 ŞUBAT - TIKLA

    Esra Erol'da canlı yayına katılan Gülay Hanım, oğlu ve gelininin çocuklarına bakmadığı söyledi. Gülay Hanım, gelini ve oğlunun çocuklarını ancak 50 binTL'sini verirlerse görebileceklerini açıkladı. Gülay Hanım'ın 50 Bin TL'lik teklifi ise tepki çekti. İmdat ile Hüsne çocuklarına kavuşabilecek mi?

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