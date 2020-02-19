Miss Turkey 2018 ikincisi Tara De Vries, toplu taşımaya iyice alıştı. 21 yaşındaki güzel model, geçtiğimiz günlerde eğitim gördüğü Koç Üniversitesi'ne giderken trafikten bunalıp metroyu kullamıştı.

"Trafikte tek çözüm İstanbul Kart ve metro" diyen genç kız, dün de İstanbul trafiğine yakalanmamak için tramvayı kullandı. Tara, tramvay yolculuğunda çektiği görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.