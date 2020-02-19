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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    toplu taşımaya iyice alıştı! dan sonra şimdi de tramvay...

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul trafiğinden bunalıp ya binen , bu kez de tramvay kullandı... ’da yetişen genç kız, megakentin trafiğinin bitmek bilmediğini anlayınca toplu taşıma kartı çıkartmıştı.

    'Tara'mvay

    Miss Turkey 2018 ikincisi Tara De Vries, toplu taşımaya iyice alıştı. 21 yaşındaki güzel model, geçtiğimiz günlerde eğitim gördüğü Koç Üniversitesi'ne giderken trafikten bunalıp metroyu kullamıştı.

    "Trafikte tek çözüm İstanbul Kart ve metro" diyen genç kız, dün de İstanbul trafiğine yakalanmamak için tramvayı kullandı. Tara, tramvay yolculuğunda çektiği görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

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