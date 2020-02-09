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    • Magazin
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    trafiğinden bunalan çözümü toplu taşımada buldu

    trafiğinden bunalan , çözümü toplu taşımada buldu. 2018 2. güzeli, ‘Trafikte tek çözüm, ve metro’ dedi...

    'Tara'fik çözümü

    Miss Turkey 2018 ikincisi Tara De Vries, eğitim gördüğü Koç Üniversitesi'nin Sarıyer Rumelifeneri yolu üzerindeki kampüsüne gidip gelmekten bunaldı. Trafikte fazla vakit kaybetmemek isteyen genç model, çözümü toplu taşımada buldu.

    21 yaşındaki genç kız, Kart alıp yollara düştü. Amsterdam'da doğup büyüdüğü için raylı toplu taşıma sistemine alışık olan , dün metrodan yaptığı paylaşımına "Trafikte tek çözüm İstanbul Kart ve metro" notu düştü.


    Genç model, "Toplu taşıma kullanın" çağrısı yaptı.

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