Miss Turkey 2018 ikincisi Tara De Vries, eğitim gördüğü Koç Üniversitesi'nin Sarıyer Rumelifeneri yolu üzerindeki kampüsüne gidip gelmekten bunaldı. Trafikte fazla vakit kaybetmemek isteyen genç model, çözümü toplu taşımada buldu.

21 yaşındaki genç kız, İstanbul Kart alıp yollara düştü. Amsterdam'da doğup büyüdüğü için raylı toplu taşıma sistemine alışık olan Tara De Vries, dün metrodan yaptığı paylaşımına "Trafikte tek çözüm İstanbul Kart ve metro" notu düştü.



Genç model, "Toplu taşıma kullanın" çağrısı yaptı.