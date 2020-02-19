Sinan Akçıl'dan büyük başarı... Akçıl'ın 'Piyanist' albümünün çıkış şarkısı 'Çok Sevmek Yasaklanmalı', 4 günde 4 milyon izlenme ile YouTube trendlerde 1 numaraya çıktı. Sinan Akçıl'dan büyük başarı... Akçıl'ın 'Piyanist' albümünün çıkış şarkısı 'Çok Sevmek Yasaklanmalı', 4 günde 4 milyon izlenme ile YouTube trendlerde 1 numaraya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.