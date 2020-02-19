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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    'dan büyük başarı! 4 günde 4 milyon tık

    'dan büyük başarı... Akçıl'ın '' albümünün çıkış şarkısı 'Çok Sevmek Yasaklanmalı', 4 günde 4 milyon izlenme ile YouTube trendlerde 1 numaraya çıktı.

    4 günde 4 milyon tık!
    Sinan Akçıl'dan büyük başarı... Akçıl'ın 'Piyanist' albümünün çıkış şarkısı 'Çok Sevmek Yasaklanmalı', 4 günde 4 milyon izlenme ile YouTube trendlerde 1 numaraya çıktı.

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