Esra Erol'da son bölümde akılalmaz olaylara tanıklık ediliyor. 19 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Çocuklarını ve eşini bırakarak Muhammet Ali'ye kaçan Esma'nın açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Esra Erol'a katılan Muhammet Ali, "Bu kapıdan tek başıma çıkmak istiyorum. Esma'yı istemiyorum" dedi. Bu sözleri duyan Esma, "Muhammet'i bırakmıyorum. Onun için kızımı da istemiyorum" ifadeleriyle olay oldu.

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20 yıllık evli olan ve eşine ihanet ettiğini itiraf eden Akın Bey, Esra Erol'da programına katıldı. Eşine ihanet ettiği dönemde bir kadın ile birlikte olduğunu itiraf eden Akın Bey, "O kadın dünyaya bir bebek getirdi. Bu bebeğin babası ben miyim bilmek istiyorum? DNA testi istiyorum" ifadelerini kullandı. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için yukarıdaki linke tıklayarak Esra Erol'da son bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz!