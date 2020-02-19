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    • 19.02.2020 17:49
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    canlı yayın izle 19 Şubat Çarşamba | ATV

    'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 16.20'de izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da canlı yayınında bugün şoke eden gelişmelere tanıklık ediliyor. 20 yıllık evli olan ve eşine ihanet ettiğini itiraf eden Akın Bey, Esra Erol'da programında neler anlatıyor? Akın Bey'İn eşi Çiğden Hanım, "Eşim beni Nurten Üzümcü ile aldattı! Doğan çocuktan DNA testi istiyorum" sözleriyle herkesi şoke ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, Esra Erol'da son bölümü izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Esra Erol canlı izle!

    'da son bölümde akılalmaz olaylara tanıklık ediliyor. 19 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Çocuklarını ve eşini bırakarak Muhammet Ali'ye kaçan Esma'nın açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Esra Erol'a katılan Muhammet Ali, "Bu kapıdan tek başıma çıkmak istiyorum. Esma'yı istemiyorum" dedi. Bu sözleri duyan Esma, "Muhammet'i bırakmıyorum. Onun için kızımı da istemiyorum" ifadeleriyle olay oldu.

    ATV CANLI YAYIN

    ESRA EROL'DA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    20 yıllık evli olan ve eşine ihanet ettiğini itiraf eden Akın Bey, Esra Erol'da programına katıldı. Eşine ihanet ettiği dönemde bir kadın ile birlikte olduğunu itiraf eden Akın Bey, "O kadın dünyaya bir bebek getirdi. Bu bebeğin babası ben miyim bilmek istiyorum? DNA testi istiyorum" ifadelerini kullandı. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için yukarıdaki linke tıklayarak Esra Erol'da son bölümü tek parça kesintisiz izleyebilirsiniz!

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