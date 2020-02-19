Survivor 2020 ilk bölümüyle 16 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Heyecanlı dakikaların yaşandığı programda dün akşam eleme heyecanı yaşandı. En az oyu alan Makbule Karabudak yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı. Ayrıca Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Şaziye ve Uğur Pektaş'ın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler Survivor 2020 yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı

TV8'DE SURVİVOR BU HAFTA HANGİ GÜNLER VAR?

21 Şubat Cuma Günü

22 Şubat Cumartesi Günü

23 Şubat Pazar Günü

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

TV8 ekranında yayınlanan Survivor Panorama'da açıklama yapan Acun Ilıcalı programın ekranlarda olacağı günleri tek tek duyurdu. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ekranlarda izleyicisiyle buluşacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'a veda eden isim Makbule olarak açıklandı. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Şaziye ve Uğur Pektaş'ın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.

SURVİVOR HAKKINDA

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı.