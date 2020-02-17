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    • 20.02.2020 14:15
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    • 20.02.2020 14:15
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    Merkür retrosu ne zaman 2020? Yılın ilk Merkür retrosuna az bir zaman kala birçok kişi Merkür Retrosunun ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya devam ediyor. İletişim gezegenimiz olan Merkür, balık burcunda geri hareket edecek. Peki, Merkür retrosu ne zaman 2020? Merkür retrosu nedir? Retro ne anlama geliyor? Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 'ta başlamaktadır. 'a kadar devam edecek ve burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. İşte , , , , Boğa, , , Kova, , ve Terazi burç yorumları takvim.com.tr'de

    Merkür tutulması Merkür retrosu burçlara etkisi!

    Merkür retrosu ne zaman 2020? Retrolar, hayatımızda eskide veya geçmişte kalan irili ve ufaklı konuları yeniden önümüze getirirler. İletişim gezegenimiz Merkür'ün, balık burcunda geri hareketine başlamasına az bir süre kaldı. Bu önemli doğa olayı sonrasında burçlara etkisi özellikle merak ediliyor. Yay, Aslan, Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Kova, Oğlak, Başak ve Terazi burçlarına etkisi ve detayları haberimizde yer almaktadır. Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 16 Şubat'ta başlamaktadır. 11 Mart'a kadar devam edecek ve Kova burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. Gezegenin geri hareket etmesi hızının düşmesi ve yavaşlaması anlamına gelmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Magazin Yay, Aslan, Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Kova, Oğlak, Başak ve Terazi burç yorumları - Merkür retrosu burçlara etkisi ne oldu?
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