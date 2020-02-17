Merkür retrosu ne zaman 2020? Retrolar, hayatımızda eskide veya geçmişte kalan irili ve ufaklı konuları yeniden önümüze getirirler. İletişim gezegenimiz Merkür'ün, balık burcunda geri hareketine başlamasına az bir süre kaldı. Bu önemli doğa olayı sonrasında burçlara etkisi özellikle merak ediliyor. Yay, Aslan, Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Kova, Oğlak, Başak ve Terazi burçlarına etkisi ve detayları haberimizde yer almaktadır. Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 16 Şubat'ta başlamaktadır. 11 Mart'a kadar devam edecek ve Kova burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. Gezegenin geri hareket etmesi hızının düşmesi ve yavaşlaması anlamına gelmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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