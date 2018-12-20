Berk Oktay ve Merve Oktay boşanamadı! Gizlilik kararı olan boşanma davası ertelendi

Oyuncu Berk Oktay ve Merve Oktay'ın gizli görülen boşanma davası Şubat ayına ertelendi. Merve Oktay, Berk Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi olmak üzere toplam 500 bin lira tazminat, aylık 10 bin lira da tedbir nafakası talep etmişti. Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'nde çekişmeli olarak görülen davanın 2. celsesine, Merve Oktay ve Berk Oktay ile avukatları katıldı.

20 Aralık 2018 Perşembe, 11:10:11 Güncelleme: 11:16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





