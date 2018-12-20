Berk Oktay ve Merve Oktay boşanamadı! Gizlilik kararı olan boşanma davası ertelendi

Oyuncu Berk Oktay ve Merve Oktay'ın gizli görülen boşanma davası Şubat ayına ertelendi. Merve Oktay, Berk Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi olmak üzere toplam 500 bin lira tazminat, aylık 10 bin lira da tedbir nafakası talep etmişti. Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'nde çekişmeli olarak görülen davanın 2. celsesine, Merve Oktay ve Berk Oktay ile avukatları katıldı.

20 Aralık 2018 Perşembe, 11:10:11 Güncelleme: 11:16:26
Berk Oktay ve Merve Oktay boşanamadı! Gizli görülen çekişmeli boşanma davası ertelendi

Merve Oktay ile oyuncu eşi Berk Oktay'ın gizli yapılan boşanma davası Şubat ayına ertelendi.

Berk Oktay ve Merve Oktay boşanamadı! Gizli görülen çekişmeli boşanma davası ertelendi

AVUKATLAR DAVAYA KATILDI

Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'nde çekişmeli olarak görülen davanın 2. celsesine, Merve Oktay ve Berk Oktay ile avukatları katıldı.

Berk Oktay ve Merve Oktay boşanamadı! Gizli görülen çekişmeli boşanma davası ertelendi

GİZLİLİK KARARI OLAN DAVA 15 DAKİKA SÜRDÜ

Dosyada gizlilik kararı olduğu için duruşmaya başka kimse alınmazken, yaklaşık 15 dakika süren duruşmanın ardından taraflar adliyeden ayrıldı.

Berk Oktay ve Merve Oktay boşanamadı! Gizli görülen çekişmeli boşanma davası ertelendi

Merve Oktay, geçtiğimiz Mayıs ayında Anadolu Aile Mahkemesi'ne verdiği boşanma dilekçesinde, 'Eşinin mesleğinin arkasına sığınarak kendisine vakit ayırmadığını, bu yüzden evlilik birliğinin kurulamadığını' iddia ederek, 250 bini maddi, 250 bini manevi olmak üzere toplam 500 bin lira tazminat, aylık 10 bin lira da tedbir nafakası talep etmişti.

Berk Oktay ve Merve Oktay boşanamadı! Gizli görülen çekişmeli boşanma davası ertelendi
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