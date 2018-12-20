Berk Oktay ve Merve Oktay boşanamadı! Gizlilik kararı olan boşanma davası ertelendi
Oyuncu Berk Oktay ve Merve Oktay'ın gizli görülen boşanma davası Şubat ayına ertelendi. Merve Oktay, Berk Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi olmak üzere toplam 500 bin lira tazminat, aylık 10 bin lira da tedbir nafakası talep etmişti. Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'nde çekişmeli olarak görülen davanın 2. celsesine, Merve Oktay ve Berk Oktay ile avukatları katıldı.
20 Aralık 2018 Perşembe, 11:10:11 Güncelleme: 11:16:26
Merve Oktay, geçtiğimiz Mayıs ayında Anadolu Aile Mahkemesi'ne verdiği boşanma dilekçesinde, 'Eşinin mesleğinin arkasına sığınarak kendisine vakit ayırmadığını, bu yüzden evlilik birliğinin kurulamadığını' iddia ederek, 250 bini maddi, 250 bini manevi olmak üzere toplam 500 bin lira tazminat, aylık 10 bin lira da tedbir nafakası talep etmişti.
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