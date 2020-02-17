Alişan ve güzel eşi Buse Varol, geçen yıl kucaklarına aldıkları oğulları Burak'ın 1. yaşını kutladı...

Görkemli doğum günü partisi önceki gün Swissotel The Bosphorus'ta yapıldı. Minik Burak'ın yaş günü kutlamasına çiftin aileleri ile çok sayıda ünlü isim katıldı.



Burak, doğum gününde minik dostlarıyla doyasıya eğlendi. Kutlamanın yapıldığı salon ise özenle süslendi.

BİR DEMET ALTIN

O isimlerden birisi ise Alişan ile dostlukları çok eskiye dayanan Demet Akalın'dı. İddiaya göre Akalın, Alişan'ın oğluna 10 adet altın taktı.

Bu hediyeyle mest olan ünlü türkücü Alişan da oğlu Burak'ın dadısına tek taş yüzük aldı. İstanbul'un en lüks otellerinden birinde yapılan bu kutlama ise Alişan'a pahalıya patladı. İddialara göre şarkıcı oğlunun partisi için 200 bin lira ödeme yaptı. Burak için yapılan bu görkemli parti de "Doğuştan şanslı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Mutlu çift, 2 yıl önce dünyaevine girmişti.