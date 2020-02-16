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Alişan'dan oğlu Burak'ın dadısına şoke eden hediye! 'Yok artık' dedirtti

Alişan ile Buse Varol, oğulları Burak'ın 1. yaşını kutladılar. Partiye yakın dostlarını çağıran çiftten Alişan'ın, oğlu Burak'ın dadısına aldığı hediye herkesi şaşırttı. Demet Akalın, Okan Kurt, Çağla Şıkel gibi ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu davetliler arasından Demet Akalın'ın hediyesi ise bir diğer şaşırtan konu oldu. Uzun dönem küs kaldığı dostu Alişan'ın oğluna 10 altın bir yerde takan Demet Akalın ve oğlunun dadısına aldığı hediye ile 'yok artık' dedirten Alişan, sosyal medya gündemine damga vurdu.

16.02.2020 19:40 - Son Güncelleme: 16.02.2020 19:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





