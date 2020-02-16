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Alişan'dan oğlu Burak'ın dadısına şoke eden hediye! 'Yok artık' dedirtti

Alişan ile Buse Varol, oğulları Burak'ın 1. yaşını kutladılar. Partiye yakın dostlarını çağıran çiftten Alişan'ın, oğlu Burak'ın dadısına aldığı hediye herkesi şaşırttı. Demet Akalın, Okan Kurt, Çağla Şıkel gibi ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu davetliler arasından Demet Akalın'ın hediyesi ise bir diğer şaşırtan konu oldu. Uzun dönem küs kaldığı dostu Alişan'ın oğluna 10 altın bir yerde takan Demet Akalın ve oğlunun dadısına aldığı hediye ile 'yok artık' dedirten Alişan, sosyal medya gündemine damga vurdu.

16.02.2020 19:40 - Son Güncelleme: 16.02.2020 19:54
Alişan'dan oğlu Burak'ın dadısına şoke eden hediye! 'Yok artık' dedirtti

Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz sene oğulları Burak'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı. Ünlü çift, oğullarının 1. yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Demet Akalın, Alişan'ın oğluna 10 altın bir yerde taktı. Alişan'ın oğlu Burak'ın dadısına aldığı hediye ise sosyal medya gündemine oturdu.

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Alişan'dan oğlu Burak'ın dadısına şoke eden hediye! 'Yok artık' dedirtti

"OLMADI ŞÖYLE PATRONUMUZ"

Şarkıcı Alişan, oğlunun dadısına iddiaya göre tektaş yüzük hediye etti. Alişan'ın dadıya aldığı tektaş iddiası sosyal medyada, "Olmadı şöyle patronumuz" şeklinde yorumlara neden oldu.

Alişan'dan oğlu Burak'ın dadısına şoke eden hediye! 'Yok artık' dedirtti

İşte Alişan ve Buse Varol'un 1 yaşına giren oğlu Burak...

Alişan'dan oğlu Burak'ın dadısına şoke eden hediye! 'Yok artık' dedirtti
Alişan'dan oğlu Burak'ın dadısına şoke eden hediye! 'Yok artık' dedirtti

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