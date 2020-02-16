TikTok uygulamasındaki paylaşımlarıyla tanınan Ares Özdemir, 4 Şubat tarihinde kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından darp edilmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bugün gelen habere göre 12 gündür yaşam savaşı veren Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti. Peki, Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir kaç yaşında, nereli ve ölüm sebebi nedir? İşte detaylar

ARES ÖZDEMİR KİMDİR?

Tik Tok'da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor.

Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şehmus Özdemir'dir, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık 12 gündür yaşam savaşı veren Özdemir'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Haberi alan yakınları hastane bahçesine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

"Allah rızası için kim ne yapabiliyorsa gelsin, doktor istiyorum" diyen acılı anne Sultan Kızılay, "Bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum. Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Duyun benim sesimi. Duyun duyun duyun. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için. Allah rızası için oğluma yardım edin. Bir doktor istiyorum. Tamam sakat olsun, ama ölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum. Kurban olduğum Allah için biri benim sesimi duysun. Benim çocuğum 12 gündür burada, ben onu bir umutla bekliyorum. Ben yavrumu bir umutla bekliyorum. Ne olur bana yardım edin" dedi.

Annenin sözleri yürekleri yaktı.

ORMANLIK ALANDA DARP EDİLDİ

Sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Genç fenomen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin birçok yerinde kırıklar olduğu belirtildi. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırganlardan birisi, Ares Özdemir'in kızını mesajla taciz ettiğini, bu yüzden kendisini darp ettiklerini söyledi.