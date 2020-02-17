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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    yine sivri dilini konuşturdu! Bu kez ‘’ polemiğiyle meslektaşlarını kızdıracak...

    , meslektaşlarını kızdıracak yeni açıklamaya imza attı. Genç popçu, ‘Benim klibimde kullandığım , birçok ünlüden daha ünlü. O ayıyı tam 450 milyon kişi izledi’ sözleriyle şaşırttı.

    'Ayı'p ettin Aleyna!

    Pop müziğin çılgın kızı Aleyna Tilki, önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Tilki, "Kıbrıs'ta daha çok 30 yaş üzeri kitle var. Buraya gelince onlara da hitap ettiğimi görmüş olup mutlu oluyorum" dedi. 19 yaşındaki popçu, "Klibimde oynattığım ayılar birçok ünlüden daha ünlü" sözleri hatırlatılınca da yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

    'HEPİMİZ BİLİYORUZ'
    , şöyle konuştu: "Sözlerimle kimseye taş atmadım. Twitter'da; 'Klibimde kim olmak ister? dedim. Gerçekten çok büyük ilgi oldu. Benim ayımın birçok ünlüden daha ünlü olduğunu hepimiz biliyoruz. O pembe ayı 450 milyon izlendi yani."

    POLEMİĞİN BAŞROLÜNDE
    Aleyna     Tilki'nin yaklaşık 450 milyon kez izlenen 'Sen Olsan Bari' klibinde kullanılan iki metrelik dev ayı, pop dünyasındaki yeni bir polemiğin başrolünde...

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    Haberler Magazin Aleyna Tilki yine sivri dilini konuşturdu! Bu kez ‘ayı’ polemiğiyle meslektaşlarını kızdıracak...
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