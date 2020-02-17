Pop müziğin çılgın kızı Aleyna Tilki, önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Tilki, "Kıbrıs'ta daha çok 30 yaş üzeri kitle var. Buraya gelince onlara da hitap ettiğimi görmüş olup mutlu oluyorum" dedi. 19 yaşındaki popçu, "Klibimde oynattığım ayılar birçok ünlüden daha ünlü" sözleri hatırlatılınca da yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

'HEPİMİZ BİLİYORUZ'

Aleyna Tilki, şöyle konuştu: "Sözlerimle kimseye taş atmadım. Twitter'da; 'Klibimde kim ayı olmak ister? dedim. Gerçekten çok büyük ilgi oldu. Benim ayımın birçok ünlüden daha ünlü olduğunu hepimiz biliyoruz. O pembe ayı 450 milyon izlendi yani."

POLEMİĞİN BAŞROLÜNDE

Aleyna Tilki'nin yaklaşık 450 milyon kez izlenen 'Sen Olsan Bari' klibinde kullanılan iki metrelik dev ayı, pop dünyasındaki yeni bir polemiğin başrolünde...