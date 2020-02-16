Aleyna Tilki'den ünlüleri kızdıracak paylaşım! Estetikle tepki çeken Aleyna şimdi de ayısıyla...

Aleyna Tilki, "Klibimde ayı rolünde oynamak isteyen birçok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.