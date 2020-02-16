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Aleyna Tilki'den ünlüleri kızdıracak paylaşım! Estetikle tepki çeken Aleyna şimdi de ayısıyla...

Aleyna Tilki Insatgram heasbından yaptığı yorumla herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını"Bu ay çekeceğim klibimdeki ayı rolünü kim oynamak ister?" diye duyurmuştu Tilki... Bu sözleri çok konuşulan Aleyna'ya rol için birçok sosyal medya kullanıcısı talip olmuştu. 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, dudağındaki estetik nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini alırken bu kez de ünlüler ve klibindeki ayısıyla ilgli yaptığı yorumla eleştirildi. İşte Aleyna Tilki'nin ünlüleri çileden çıkartacak sözleri...

16.02.2020 13:47 - Son Güncelleme: 16.02.2020 14:00
Aleyna Tilki'den ünlüleri kızdıracak paylaşım! Estetikle tepki çeken Aleyna şimdi de ayısıyla...

Aleyna Tilki, "Klibimde ayı rolünde oynamak isteyen birçok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Aleyna Tilki'den ünlüleri kızdıracak paylaşım! Estetikle tepki çeken Aleyna şimdi de ayısıyla...

Dudağının daha dolgun görünmesinin ardından, "Yaşın daha kaç estetik yaptırıyorsun?" şeklinde eleştirilere maruz kalan 19 yaşındaki Tilki, ünlüler hakkında söylediği bu sözle epey magazin gündeminde kalacak gibi görünüyor. Peki siz Aleyna Tilki'nin son halini gördünüz mü? İşte ünlülerin estetikle değişimleri...

Aleyna Tilki'den ünlüleri kızdıracak paylaşım! Estetikle tepki çeken Aleyna şimdi de ayısıyla...

MERYEM UZERLİ

Aleyna Tilki'den ünlüleri kızdıracak paylaşım! Estetikle tepki çeken Aleyna şimdi de ayısıyla...
Aleyna Tilki'den ünlüleri kızdıracak paylaşım! Estetikle tepki çeken Aleyna şimdi de ayısıyla...
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