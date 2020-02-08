Survivor 2020 kadrosu bugün açıklandı. Yarışmada yer alacak isimlerden birisi de Meryem Kasap oldu. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi belli oldu. Peki, Meryem Kasap kimdir? Survivor yarışmacısı Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 Trabzon doğdu. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim. Sporla tanışmam lise yıllarında tanıştı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazandı. 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve Milli Takım'a seçildi. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya kazandı.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör