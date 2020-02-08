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    • 08.02.2020 17:36
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    • 08.02.2020 17:51

    kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

    kimdir? Fatma Günaydın Survivor'da yarışacak isimlerden birisi oldu. TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir süre önce Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yarışmanın başlayacağı tarihini duyurdu. Bu kapsamda Survivor hayranları Survivor'da yarışacak isimleri araştırmaya başladı. Bugün Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Peki, Survivor yarışmacısı , nereli? İşte detaylar

    Fatma Günaydın kimdir?

    Survivor 2020 kadrosu bugün açıklandı. Yarışmada yer alacak isimlerden birisi de oldu. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi belli oldu. Peki, ? Survivor yarışmacısı , nereli?

    FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?

    Fatma Günaydın 28 Nisan 1995 yılında Erzurum'da doğdu. Aslında adım Fatma Günaydın ama herkes bana Fatoş der. İş hayatıma BKM'de başladı. Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezonda yer aldı. 6 ay Malta'da yaşadı.

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

    ÜNLÜLER

    Barış Murat Yağcı,
    Mert Öcal,
    Şaziye İvegin Üner,
    Uğur Pektaş,
    Sercan Yıldırım,
    Derya Can Göçen,
    Parviz Abdullayev,
    Aycan Yanaç,
    Elif Yıldırım Gören,
    Tuğba Melis Türk,
    Ersin Korkut

    GÖNÜLLÜLER

    Yasin Obuz,
    Cemal Can Canseven,
    Ceyhun Uzun,
    Evrim Keklik,
    Fatma Günaydın,
    Makbule Karabudak,
    Meryem Kasap,
    Nisa Bölükbaşı,
    Sadık Ardahan Uzkanbaş,
    Tayfun Erdoğan,
    Burak Yurdugör

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