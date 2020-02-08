Survivor 2020 kadrosu bugün açıklandı. Yarışmada yer alacak isimlerden birisi de Fatma Günaydın oldu. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi belli oldu. Peki, Fatma Günaydın kimdir? Survivor yarışmacısı Fatma Günaydın kaç yaşında, nereli?

FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?

Fatma Günaydın 28 Nisan 1995 yılında Erzurum'da doğdu. Aslında adım Fatma Günaydın ama herkes bana Fatoş der. İş hayatıma BKM'de başladı. Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezonda yer aldı. 6 ay Malta'da yaşadı.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör