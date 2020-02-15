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Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor
Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor
2016 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Survivor'ın eski yarışmacısı Nagihan Karadere'nin son hali sosyal medyadaki takipçilerini şaşırttı.
15.02.2020 08:08
- Son Güncelleme: 15.02.2020 08:08
Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.
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Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor.
Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Karadere'nin son hali takipçilerini şaşırttı.
Nagihan Karadere şimdilerde kızıyla birlikte dünyayı geziyor ve o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.
Ve işte Nagihan Karadere'nin son hali...