Haberler Galeri Magazin Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor

2016 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Survivor'ın eski yarışmacısı Nagihan Karadere'nin son hali sosyal medyadaki takipçilerini şaşırttı.

15.02.2020 08:08 - Son Güncelleme: 15.02.2020 08:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





