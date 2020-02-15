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Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor

2016 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Survivor'ın eski yarışmacısı Nagihan Karadere'nin son hali sosyal medyadaki takipçilerini şaşırttı.

15.02.2020 08:08 - Son Güncelleme: 15.02.2020 08:08
Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Karadere'nin son hali takipçilerini şaşırttı.

Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Nagihan Karadere şimdilerde kızıyla birlikte dünyayı geziyor ve o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor

'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.

Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ve işte Nagihan Karadere'nin son hali...

Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi görenleri şaşırttı! Sosyal medya bunu konuşuyor
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