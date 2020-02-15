Seyyal Taner, 'Aşıklar' adlı yeni albümünü plak formatında çıkartıyor. Usta sanatçı, Abbey Road stüdyolarında hazırlanan Long Play'i 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde müzikseverlerle buluşturulacak... Seyyal Taner, 'Aşıklar' adlı yeni albümünü plak formatında çıkartıyor. Usta sanatçı, Abbey Road stüdyolarında hazırlanan Long Play'i 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde müzikseverlerle buluşturulacak...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.