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    • Magazin
    • 15.02.2020 18:27
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    • 15.02.2020 18:48

    kimdir? O Ses Türkiye 2020 finalisti ve nerelidir?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye finali bugün saat 20.00'de başlayacak. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından finale kalan isimler arasında Alkan Dalgakıran'da yer aldı. Alkan Dalgakıran yarışmada dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Peki, ? O Ses Türkiye finalisti ve nereli? İşte detaylar...

    Alkan Dalgakıran kimdir?

    kimdir? O Ses Türkiye finali için geri sayım sürüyor. TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye 2020'de finale kalan 6 isim belirlendi. O Ses Türkiye 2020 finalinde Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı bulunuyor. Peki, ? O Ses Türkiye finalisti , nereli? İşte hakkında merak edilenler...

    O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

    Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

    Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer aldı.

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