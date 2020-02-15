Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye finali için geri sayım sürüyor. TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye 2020'de finale kalan 6 isim belirlendi. O Ses Türkiye 2020 finalinde Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı bulunuyor. Peki, Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer aldı.