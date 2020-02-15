O Ses Türkiye finali için geri sayım sürüyor. TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye 2020'de finale kalan 6 isim belirlendi. O Ses Türkiye 2020 finalinde Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı bulunuyor. Peki, Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Turgut Çıngı 25 yaşında ve Antalyalıdır. Çıngı, Fikri Karayel'in "Trenler" şarkısı ile yarışmaya damga vurdu. Profesyonel olarak müzik yapan Turgut Çıngı birçok yerde sahne alıyor. Genç yarışmacı finalde iddialı isimler arasında bulunuyor.

O SES TÜRKİYE HAKKINDA

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonunda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8 kanalında yayın hayatına devam eden yapımcılığını Acun Medya'nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, şarkı yarışması programıdır.