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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    yine reyting rekorları kırdı

    geleneği bozmadı. Dizinin önceki akşam yayınlanan bölümü, 100 program arasında birinci olmayı başardı... Tüm Kişiler'de %12,68 izlenme oranı ve %26,60 izlenme payı, 20+ABC1'de %13,46 izlenme oranı ve %27,27 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı başardı.

    Zirvenin hakimi!

    Kuruluş Osman' dizisi yine reyting rekorları kırdı... Önceki akşam yayınlanan bölüm, Tüm Kişiler'de %12,68 izlenme oranı ve %26,60 izlenme payı, 20+ABC1'de %13,46 izlenme oranı ve %27,27 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı başardı.


    Burak Çelik (Kongar)

    Son bölümde Osman, kahramanca savaşıp sayıca üstün Moğol askerleriyle karşı karşıya kaldı.

    Moğollar'ın zalim komutanı Balgay, Osman'a "Dışarıdaki kardeşlerine ve sana ölümü vaat ediyorum; ister pusatımla ister cenk ederek. Sancak beyim ol cihanı titret" teklifini yaptı.


    Yurdaer Okur (Balgay)

    10. bölümle birlikte diziye dahil olan; , 'Balgay', , 'Kongar', ise 'Cerkutay', karakterine can verdi. Üç oyununun performansı da çok beğenildi.


    Çağrı Şensoy (Cerkutay)

    Moğol komutanı Balgay'ın teklifine karşılık Osman'ın ne yapacağı merak konusu oldu.

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