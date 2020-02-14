Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    sinema keyfi yaptı! Gözler 'i aradı

    Oyuncu 'le ilişkisi evliliğe doğru giden , önceki gün Nişantaşı City's AVM'de sinema keyfi yaptı. Tek başına sinemaya giden komedyen, sevgilisi Bozbey'le ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

    Gözler Alara’yı aradı
    Oyuncu 'le ilişkisi evliliğe doğru giden , önceki gün Nişantaşı City's AVM'de sinema keyfi yaptı. Tek başına sinemaya giden komedyen, sevgilisi Bozbey'le ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Ata Demirer sinema keyfi yaptı! Gözler Alara Bozbey'i aradı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri