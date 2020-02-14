Oyuncu Alara Bozbey'le ilişkisi evliliğe doğru giden Ata Demirer, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de sinema keyfi yaptı. Tek başına sinemaya giden komedyen, sevgilisi Bozbey'le ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
Oyuncu Alara Bozbey'le ilişkisi evliliğe doğru giden Ata Demirer, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de sinema keyfi yaptı. Tek başına sinemaya giden komedyen, sevgilisi Bozbey'le ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
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