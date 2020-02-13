Palu ailesi davasında karar! Müge Anlı'da ortaya çıkan vahşi cinayette son dakika gelişmesi!

ATV ekranlarının yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Palu ailesi davasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.