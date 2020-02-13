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    • 13.02.2020 13:57
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    • 13.02.2020 14:17

    Palu ailesi davasında karar! Müge Anlı'da ortaya çıkan vahşi cinayette son dakika gelişmesi!

    Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Palu ailesi davasında bugün 6. duruşma görüldü. Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

    Palu ailesi davasında karar!

    ATV ekranlarının yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Palu ailesi davasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

    Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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