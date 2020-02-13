Hercai 32. yeni bölüm fragmanı izleyicide büyük merak uyandırdı. Atv'nin Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi Hercai 32. yeni bölümde Miran, Reyyan için hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlayacak. Miran ve Hazar arasında neler yaşanacak? Azize eski gücünü gittikçe kaybediyor. Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Duygu Yetiş (Elif Aslanbey), Ahmet Kayakesen (Harun) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip Atv dizisi Hercai 32. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Hercai yeni bölüm hakkında ipuçları...

HERCAİ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 32. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Miran, bu ortaklığa devam edeceklerse özellikle Reyyan'ın zarar görmesini engellemek için Hazar'dan yaptıkları anlaşmayı herkesten saklamasını ister ancak verilen bu karar, Reyyan'ın yaşadığı hayal kırıklığını düzeltmek için Miran'ın Reyyan'a yaklaşmasını zor duruma düşürür. Kızının ve Miran'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvar.

Azize'nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif'in duydukları canını fena halde yakar. Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize'nin hiç beklemediği bir karşılık verir.

Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Azat, aynı acıları Elif'in de yaşamaması için yeni kararlar alır ancak bu durum Handan'ın hiç hoşuna gitmez ve Şadoğlu ailesinde yeni bir krizin baş göstermesine sebep olur. Bu sırada iki ailenin gündemine yönetim kurulu başkanlık seçimi haberi boma gibi düşer.

Yeniden başkan olacağına kesin gözüyle bakan Azize, yaptıkları yüzünden kendisini hedef alan Gönül'ün hamlesiyle en değerli kalesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir.

Sevdiği kadının hayallerini gerçekleştirmek için yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakan Miran, geçirecekleri ilk sevgililer gününde Reyyan'a hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlar.