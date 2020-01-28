Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.01.2020 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2020 08:03

    ’ın okuma provaları başladı! Senaryosu kadar oyuncu kadrosu da iddialı...

    ’nin yeni dizisi ‘’ın okuma provaları başladı. Merakla beklenen dizi; senaryosu kadar kadrosuyla da iddialı... , ve 'in rol aldığı dizinin, oyuncuları okuma provası için bir araya geldi.

    Gel Dese Aşk

    Dizileriyle milyonları ekrana kilitleyen atv'den müjde... 'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk', konusu kadar iddialı oyuncu kadrosuyla da çok konuşulacak. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in rol aldığı dizinin, oyuncuları okuma provası için bir araya geldi.

    Öykü Gürman, Ertan Saban ve Altan Gördüm'ün de rol aldığı dizi; mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği '', yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor...


    , yeni projesiyle çok iddialı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin Haberleri‘Gel Dese Aşk’ın okuma provaları başladı! Senaryosu kadar oyuncu kadrosu da iddialı...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri