Dizileriyle milyonları ekrana kilitleyen atv'den müjde... Atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk', konusu kadar iddialı oyuncu kadrosuyla da çok konuşulacak. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in rol aldığı dizinin, oyuncuları okuma provası için bir araya geldi.

Öykü Gürman, Ertan Saban ve Altan Gördüm'ün de rol aldığı dizi; mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği 'Gel Dese Aşk', yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor...



Osman Sınav, yeni projesiyle çok iddialı.