Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kıtalar arası kadın ticareti yapan Mustafa Şimşek'e büyük şok
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gözaltı gelişmesi yaşandı! Kıtalar arası kadın ticareti yapan Mustafa Şimşek Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan evlilik umuduyla Gaziantep'te hayatlarının şokunu yaşadılar. Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen kadınları iki kişiyle evlendirdikleri ortaya çıktı. Yaptıkları büyük vurgunun bilançosu ağır oldu. Gaziantep'ten Ahmet Coşkun, Atv stüdyolarından da Mustafa Şimşek gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'da evlilik mağdurlarından son dakika gelişmesi!
Müge Anlı'da evlilik vaadiyle insanların duygularıyla oynayan ve onları binlerce lira dolandıran sahte gelinler ve aracı olan kişiler aranıyor. Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan evlilik umuduyla Gaziantep'te hayatlarının şokunu yaşadılar. Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen kadınları iki kişiyle evlendirdikleri ortaya çıktı. İşte, 16 Ocak Müge Anlı son bölümünden detaylar...
EVLENECEĞİ KADININ YÜZÜNÜ GÖRMEDEN 20 BİN LİRASI GİTTİ!
Hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri şaşkına çeviren bir diğer olay da Enver Bey'in başına geldi. Ankara'da yaşayan Enver Bey, Gaziantep'te bir kadınla evlenmek için 20 bin lira para verdiğini ama kadının yüzünü görmediğini söyledi. Dolandırılan vatandaş "Ekmek alacak param yok" diyerek mağduriyetini dile getirdi.
FAS'TAN GETİRDİKLERİ GELİNLERİ İKİ KİŞİYLE EVLENDİRDİ
Müge Anlı'nın programına katılan evlilik vaadiyle dolandıran ve bunun uğruna 25 bin TL'si giden Hüseyin Bey, Mustafa Şimşek tarafından dolandırıldığını anlattı. Kendisini Fas'tan bir kadın ile tanıştırıp paraları aldıktan sonra Faslı kadının kaçtığını söyledi.