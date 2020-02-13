Hakan Muhafız 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı Hakan Muhafız'ın 3. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezondan ipucu veren fragman erişime açıldı. Virüs temalı yayınlanan fragman merak uyandırdı. Muhafız, üçüncü sezonda Ölümsüzler'in virüs saldırısına karşı panzehiri yapacak Nisan ve Burak karakterleri ile beraber mücadele edecek. Peki, Hakan Muhafız 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı...

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Hakan Muhafız 3. yeni sezonu 6 Mart'ta izleyicisiyle buluşacak. Dizinin üçüncü sezonunda Nisan rolünde Funda Eryiğit'i ve Burak rolünde de Taner Ölmez izleyici karşısına çıkacak.

İşte Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı;

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON OYUNCULARI

HAKAN DEMİR - ÇAĞATAY ULUSOY

ZEYNEP - HAZAR ERGÜÇLÜ

LEYLA SANCAK - AYÇA AYŞİN TURAN

FAYSAL ERDEM - OKAN YALABIK

BURÇİN TERZİOĞLU - RÜYA

ENGİN ÖZTÜRK - LEVENT

BORAN KUZUM - - - -

HAKAN MUHAFIZ 1.SEZON OYUNCULARI

HAKAN DEMİR - ÇAĞATAY ULUSOY

ZEYNEP - HAZAR ERGÜÇLÜ

LEYLA SANCAK - AYÇA AYŞİN TURAN

FAYSAL ERDEM - OKAN YALABIK

MAZHAR DRAGHUSA - MEHMET KURTULUŞ

KEMAL - YURDAER OKUR

HAKAN MUHAFIZ KONUSU

Genç bir adam olan Hakan'ın İstanbul'da sıradan yaşantısı vardır. Fakat ona verilen görev Hakan'ı 15 milyonluk şehirde yaşayan herkesten daha farklı bir konuma getirir. Şehir tarihten gelen gizemli ölümsüzlerin tehdidi altındadır. Hakan hiç hazır olmasa da ölümsüzleri durdurup şehri kurtarmak zorundadır. İstanbul'un son muhafızı olma vazifesini üstlenen Hakan görevini yerine getirebilecek midir?

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON ÖZETLERİ

8. Bölüm: Kâhin, tılsımlı objeleri eski güçlerine yeniden kavuşturmak için gerekenleri Zeynep ve Hakan'a söyler. Şiddetli bir hesaplaşmada iki tarafta da kan dökülür.

7. Bölüm: Rüya, büyük planında Levent'i piyon olarak kullanır. Zeynep ve Azra tılsımlı objelerin güçlerini kaybetmekte olduğunu öğrenir.

6. Bölüm: Mergen'le bir olup Hakan'a komplo kuran Rüya ve Faysal arasındaki gerilim doruğa çıkar. Leyla'nın kaderi pamuk ipliğine bağlıdır.

5. Bölüm: Hakan, Levent'i bulup intikam amaçlı seri suçlarını durdurmaya çalışırken başka bir Ölümsüz, Leyla'nın zihninin kontrolünü ele geçirir.

4. Bölüm: Hakan ve Sadıklar, Leyla'yı pazarlık kozu olarak kullanan Faysal'a karşı bir plan yapar. Ama şoke edici bir ihanet, planı bozar.

3. Bölüm: Zeynep, Ölümsüzler'in saldırı hedefini belirlemek için Leyla'dan yardım ister. Rüya'nın durumu kötüleşirken Faysal, Hakan'ın peşine düşer.

2. Bölüm: Hakan müze soygunu ve Ölümsüzler'in ölümcül planı arasında bir bağlantı bulur. Faysal'ın etkisi altında cebelleşen Leyla, Hakan'ı tehlikeye atar.

1. Bölüm: Faysal, Hakan'ın Ayasofya olayına karıştığını kamuoyuna açıklar. Kederli Zeynep, Derya'yla yüzleşir ve şehirde yakında gerçekleşecek olan saldırıyı öğrenir.

HAKAN MUHAFIZ 1. SEZON ÖZETLERİ

10. Bölüm: Gözü aşktan başka bir şey görmeyen Hakan, eğitimini ve Muhafız görevlerini savsaklar. Leyla ona Ölümsüz'ün kanının gizli bir güce sahip olduğunu söyler.

9. Bölüm: Hakan, suç mahallinden uzaklaştırılırken beklenmedik bir şey görür. Ölümsüz hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen Kemal, statüsünü ve daha pek çok şeyi riske atar.

8. Bölüm: Zeynep, babası için Timur'dan yardım ister. Faysal Erdem, Mazhar'ın son eylemlerini tasvip etmez. Leyla, Hakan'la ilişkisi nedeniyle kendini çelişkide hisseder.

7. Bölüm: Müzenin güvenlik sistemini aşmak için daha iyi bir yol bulmaya zaman olmadığından Zeynep, Hakan'ın planını kabul eder. Ama bu plan riskleri de beraberinde getirir.

6. Bölüm: Hakan, yeni aşkı ve Muhafız olarak sahip olduğu görevler arasında seçim yapmakta zorlanır. Emir'i eve geri gönderen Kemal, hançeri aramak üzere dışarı çıkar.

5. Bölüm: Hakan kendi geçmişini öğrenmek için Büyükada'yı ziyaret ederken Zeynep ve Kemal, yüzük taşını aramak için Mimar Sinan'ın türbesine gider.

4. Bölüm: Hakan, Faysal Erdem'in Ayasofya projesini almasını kutlamak için düzenlenen bir partide yeni işine başlar. Zeynep ise yüzük taşını bulmak için ipuçlarını takip eder.

3. Bölüm: Hakan ve Zeynep, yüzüğü koruyan bir Sadık ile buluşmak üzere ellerindeki adrese gelir. Ancak tek buldukları, ücra bir köşedeki köhne bir evdir.

2. Bölüm: Hakan, Muhafız'a dair anlatılanlara inanmakta zorlanır. Ölümsüz'ün ona ulaşmasını engellemek için yerinden ayrılmaması söylense de o, Memo'yu bulmak için gizlice çıkar.

1. Bölüm: Yeni bir iş girişimi için umutsuzca fırsat kollayan Hakan'ın yoluna muhtemelen çok kıymetli olan tılsımlı bir gömlek çıkar.