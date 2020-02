En güzel mesajlar ve şiirler burada yer alıyor! 14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajları ve sözleri!

14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajları ve sözleri çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu özel günde sevgilisine ya da eşine birbirinden güzel şiirler göndermek isteyen insanlar arama motorlarında 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri ile ilgili araştırma yapıyor. En güzel, uzun ve anlamlı Sevgililer Günü mesajı göndermek için sizin için seçtiğimiz seçeneklere aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte birbirinden güzel 14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajları ve sözleri

SEVGİLİLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.. Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel olur. Benim en uzun ve en güzel rüyam, şu an bu mesajı okuyor. Seni çok ama çok seviyorum biriciğim. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yanında olup sana sana sarılmak için çıldırıyorum.

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy, ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

SEVGİLİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum.

Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum.

Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum.

Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum.

Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden,

Geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten,

Hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!

Seni çok seviyorum.

Sevgiler günümüz kutlu olsun aşkım!

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ŞİİR

Sevgi, el ele tutuşmaktır,

Sevgi, göz göze bakışmaktır.

Sevgi, bir kelebek,

Sevgi, bazen de bir çiçek.

Sevgi, hırlaşmak değil paylaşmak,

Sevgi, kavga değil aşkla yaklaşmak.

Sevgi, yürekte duyulan kıpırtı,

Sevgi, gözde görülen pırıltı.

Sevgi, yuva sıcağı,

Sevgi, ana kucaşı.

Sevgi, esirgemek, kollamak,

Sevgi, bir yetim saçı okşamak.

Sevgi, goncadır, gül olup açılan,

Sevgi, şekerdir, dillerden saçılan.

Sevgi, çevredir, yeşildir daldır,

Sevgi, sohbettir, muhabbettir baldır.

Sevgi, gönlü hoş tutan hece,

Sevgi, aydınlık, pırıl pırıl gece.

Sevgi, var ile yok arası,

Sevgi, iki kaşın arası.

Sevgi, nimet, aş ekmek,

Sevgi, bir türkü, bir gayde çekmek.

Sevgi, var olmak, var olanı bilmek,

Sevgi, haddini bilmek, kendine gelmek.

Sevgi, kul olmak, kulluk etmek,

Sevgi, Yaradan'a şükretmek.

Sevgililer Günü, bizim için hergün.

Sen sevdiğimsin her anımda aklımda olansın

En değerli varlığımsın en başta aşkımsın

Varlığımın sebebisin

Gülüşlerin bana yeter gülüm

İkazsızca seviyorum diye biliyorum işte

Leyla'yı andırdın bana mecnun misaliyim

Ey deli yüreğimin dermanı, devası

Resimlerin ağlatıyor aşkını ben de

Güller sıralandı aralarında ki tek güzel sensin

Üstüne aşkım yazılı

Ne güzelsin sen

Üzülme sevdiğimsin sevgilim sevgililer günün kutlu ve benimle olsun…

SENİ SEVİYORUM

Ne güzel şey seni seviyorum demek

Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel

Her baharda gece gündüz her saniye

Seni seviyorum

Seni seviyorum

Seviyorum seni diyebilmek ne güzel

Bir kere sevdaya tutulmayagör

Ateşlere yandığının resmidir

Aşık dediğin mecnun misali kör

Ne bilsin alemde ne mevsimidir

Çünküsü yok nedeni yok sevmenin

Zamanı hiç yok, dakikalar zaman üstü

Utangaç bir gecenin kucağında

Yağmurlar vuruyor pencereme

Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına

Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında

Aşkın ayak seslerinin duyuyorum yüreğimde

Ve hasretin içimde

Seni seviyorum

Sesinin duymak istiyorum uyumadan önce

Sabahlara kadar konuşmak

Hiç kapatmamak telefonu

Aynı düşlere uyumak sonra

Ve uyanmak aynı güneşe

Bir kere sevdaya tutulmayagör

Ateşlere yandığının resmidir

Aşık dediğin mecnun misali kör

Ne bilsin alemde ne mevsimidir

Daha bir güzelleştim son günlerde

Gözlerimin içi parlıyor

Kabıma sığdıramıyorum aşkı

Gülmek geliyor içimden

Sokaklarda koşar adım yürümek

Tanıdık tanımadık herkese selam vermek

Merhaba ülkemin güzel insanları

Hepinize hepinize merhaba

Sizi de seviyorum

Yağmuru, denizi, kokusunu toprağın

Gökmavisinde güvercinleri, martıları

Dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum ateş kırmızısı

Bin dallılarıyla köy kızlarını

Ve elleri hamur kokan anaları

Hepsini sende seviyorum

Seni seviyorum

Bir kenara mahsun çekilen içim

Yemeden içmeden kesilen içim

Sensiz uykuyu haram bilen için

Ayrılık ölümün diğer ismidir

Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı

Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime

Ve daha çok seviyorum limonlu çayı

Senin sevdiğin herşeyi seviyorum

Türkülerini memleketinin

Feneri ve kara kartalı senin için

Davamızı ve şiiri sende seviyorum

Seni seviyorum

İyi ki doğdun

İyi ki varsın

Doğum günün kutlu olsun

Seni çok seviyorum

Seni çok seviyorum

Yaşamaksa seni sevmek

Ben hiç ölmedim

Seni seviyorum

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırlırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı. Bu özel günde Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi ve ardından kafalarının üzerlerine koydukları kurban derisi ile Roma sokaklarında koşturarak gördükleri herkese dokunurlardı.

Bu esnada genç kızlar gönüllü olarak ileri atılırlar ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çalışırlardı. O dönemde bu dokunuşların doğurganlıktaki bereketi arttırdığına inanılırdı. Bu bayramın arifesinde yani 14 Şubat'ta ise genç kız ve erkeklerin isimleri kuraya yazılır ve bayram süresince çift olamaları sağlanırdı. 469 yılında Papa Roma bu ritüeli yasaklayarak yalnızca kura çekilişine izin verdi. Bu çekilişte de kız isimleri yerine yalnızca aziz isimlerinin yazılmasına izin verdi. Bunun sebebi de uygulamanın Hristiyanlık inancıyla uyuşmamasıydı. Bazı ülkelerde St. Valentine Day (Aziz Valentine Günü) olarak anılan Sevgililer Günü ile ilgili tarihsel süreçte kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Sevgililer Günü için bir efsane olabileceği düşünenler debulunmaktadır.