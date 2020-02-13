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    • 14.02.2020 14:46
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    • 14.02.2020 14:46

    Cuma burç yorumları! Koç, , İkizler, , , Başak, , Akrep, , Oğlak, burçları

    2020 burç yorumlarını sayfamızda derledik. 14 Şubat'ta burçları neler bekliyor? Sorusu evliler ve sevgililer tarafından oldukça merak ediliyor. 14 Şubat sevgililer gününde Oğlak, , , Koç, , İkizler, , , Başak, , Akrep, burçlarının yorumları takvim.com.tr'de. Burç, halk arasında, kültürlerde veya astrologlar tarafından Zodyak üzerinde yer alan 12 burç kuşağı takımyıldızının her birine verilen isimdir. Zodyak, güneşin gökyüzünde bir yıl boyunca ve bazı gezegenlerin yolu üzerinde hareket ediyormuş gibi tasarlanan hayali bir kuşaktır. Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür.

    14 Şubat Cuma sevgililer günü burç yorumları!

    14 Şubat 2020 sevgililer günü alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde ve daha bir çok şeyde burç yorumları size yardımcı olabilir. 14 Şubat için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu olanları neler bekliyor? Sayfamızda detayları sizler için verdik. Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırlırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.

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    Haberler Magazin 14 Şubat Cuma Sevgililer günü burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova Balık burçları
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