Geçtiğimiz gün hayatını Kenan Koçak ile birleştiren Merve Özbey'den jet hareket... Güzel popçu, sosyal medyada soyadını değiştirip ismini "Merve Özbey Koçak" olarak kullanmaya başladı.
Geçtiğimiz gün hayatını Kenan Koçak ile birleştiren Merve Özbey'den jet hareket... Güzel popçu, sosyal medyada soyadını değiştirip ismini "Merve Özbey Koçak" olarak kullanmaya başladı.
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