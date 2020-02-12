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    • Magazin
    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    'den jet hareket! Soyadını değiştirdi...

    Geçtiğimiz gün hayatını ile birleştiren 'den jet hareket... Güzel popçu, sosyal medyada soyadını değiştirip ismini "Merve " olarak kullanmaya başladı.

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