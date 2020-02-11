Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde, Nare'nin Barselona'da olduğunu öğrenen Akın, sahte pasaport alıp buraya gitmenin yollarını arıyor. Sadece Akın'ı peşine takmayı planlayan Nare'nin büyük bir sorunu var. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümü araştırmaya başladılar. Peki, Sefirin Kızı 8. son bölümde neler yaşandı? İşte Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gediz, Nare'ne o videoda ne olduğu söyler. Nare ise, "Sancar'ın Akın'ı öldürmesine sonrada kendini yok etmesine sebep olacak bir şey var. Sancar bunu kesinlikle görmemeli." der. O sırada Sancar gelir ve telefonu alarak videoyu izler. Yeni bölümde seyirciyi nelerin beklediği şimdiden merak konusu.

İşte Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı;

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar, Nare'nin Melek'i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz'e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

AKIN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Akın'ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare'nin Barselona'da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona'ya gitmenin yollarını arar.

GEDİZ'İN AMACI NE?

Ancak Nare'nin nereye gittiğini tek öğrenen Akın değildir. Sancar ve Gediz de Nare'nin babasının imzasını taklit ederek Barselona'ya gittiğini öğrenirler. Sancar Güven Çelebi'yi onunla birlikte Barselona'ya gitmeye ve torununu geri getirmeye razı eder. Gediz de onların peşinden gitmeye kalkınca işler karışır.

NARE'NİN BÜYÜK SORUNU

Şimdi Nare'nin çok büyük bir sorunu vardır. Sadece Akın'ı peşine takmayı planlamıştır ama babası, sevdiği adam ve en yakın arkadaşı da Akın'la birlikte Barselona yollarına düşmüşlerdir!