Çukur 87. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde, Yamaç bir kez daha kendisini Efsun'un kapısında buldu. Yamaç'ın yaralarını saran Efsun ile Yamaç arasında yakınlaşma yaşandı. Çukur'un 87. bölüm son sahnesinde Çağatay'ın Efsun'a gelmesiyle birlikte evin banyosundan kaçan Yamaç'ın peşine Erdenet'in adamları takıldı. Etrafı çevrilen Yamaç'ın imdadına ise Cumali ve Selim yetişti. Peki, Çukur'un son bölümünde neler yaşandı? Çukur 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur 87. bölüm özeti ve merak edilenler...

ÇUKUR 87. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'de ekranlara gelen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gelecek hafta izleyiciyle buluşacak yeni bölüme ait tanıtımın bu hafta sonuna doğru yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 87. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çağatay'ın yeni taktiği tüm Çukur'u yıldırmak oldu. Çukur'a gece vakti yapılan polis baskını sonrası mahallede göz altılar başladı. Çukur'da Koçovalı kadınları ve Akın göz altına alındı. Polis, Selim'in ise arandığını söyledi.

Yamaç ve Vartolu'nun Mahsun'u kurtarma görüntüleri Çağatay'ı sinirlendirdi. Sürekli ayağına dolanan Yamaç'ın başına 5 milyon ödül koyan Çağatay artık Koçovalı'lar ile uğraşmak istemediğini söyledi.

Bir türlü Yamaç'ı ortadan kaldıramayan Çağatay taktik değiştirerek, Yamaç'ın başına 5 milyonluk ödül koydu. Bir tehlikeyi berberde atlatan Yamaç, başka bir tehlikeyi de otelin mutfağında atlattı.

Polisler tarafından aranan Cumali, polisin mahallede aldığı önlemlere rağmen Çukur'a geri döndü. Cumali ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Cumali, çatıcı çocuklar sayesinde polisleri atlattı.

Ailesinin göz altına alındığını duyan Karaca Azer ile birlikte emniyete geldi. Binadan içeri girmek üzere olan Karaca'yı durduran Azer, kendisinin zarar görmemesi için arabaya binmesini söyledi.

Yamaç'ın başına konulan ödül Vartolu ve Yamaç'ı büyük tehlikeye attı. Araba ile kovalamacanın ardından silahların konuştuğu anda Yamaç ve Vartolu kaçarak kendilerini kurtarmaya çalıştı. Yamaç hafif bir şekilde yaralandı.

Çağatay'ın Çukur ile olan husumetinde Çukur'dan Çağatay'a mesaj vardır. Arabasında, gittiği yerlerde hatta içtiği kahvede Çukur'un simgesini gören Çağatay oyunun boyutunu görmeye başlıyor.

Ailesinin zor durumu karşısında daha fazla duramayan Karaca gitmek istedi. Karaca'nın gitmeye hazırlandığı gören Azer, Karaca'ya sorduğu soruların ardından Karaca'yı öptü!

Çukur'a istediği darbeyi vuramayan Çağatay son koz olarak Çukur'daki herkesi hedef aldı. Çukur ismini lekelemeye çalışan Çağatay istediğini elde etmek için büyük planı uygulamaya aldı.

Ormanda kendisini kovalayan adamlardan kaçarken yaralanan Yamaç bir kez daha kendisini Efsun'un kapısında buldu. Yamaç'ın yaralarını saran Efsun ile Yamaç arasında yakınlaşma yaşandı.

Çukur dövmesine sahip olanların yaşadıkları sonrası Fahri ve Emmi arasında olan konuşma Emmi'yi derinden etkiledi. Duydukları sonrasında İdris'i ve Yamaç'ı anımsayan Emmi'nin kalbi bu durumu kaldıramadı.

Çağatay'ın Efsun'a gelmesiyle birlikte evin banyosundan kaçan Yamaç'ın peşine Erdenet'in adamları takıldı. Etrafı çevrilen Yamaç'ın imdadına ise Cumali ve Selim yetişti.