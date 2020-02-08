Geçtiğimiz Haziran'da evlenen oyuncu Müge Boz'la Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'in mutluluğuna gölge düştü! Bundan 3 yıl önce Bebek'teki bir barda Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından dün yeniden yargılandı. İddianamede, Caner Erdeniz'in müşteki Deniz B.'yi arkasından sarılarak kendine doğru çektiği, boynunu ve yanağını öpmeye çalıştığı anlatılıyordu.

İTİRAZ ETTİ AMA...

Erdeniz, yeniden yapılan yargılamada "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Erdeniz'in bundan üç yıl önce Bebek'teki bir mekanda Deniz B.'yi arkasından sarılarak zorla öpmeye çalıştığı iddia edilmişti.