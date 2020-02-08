Bir süredir Meksika Tulum'da tatilde olan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde çekirge yiyerek şaşırttı. Daha önce de karınca ve yılan balığı gibi tuhaf yemekler tüketerek olay olan Taşpınar, çekirgeli paylaşımı yüzünden yine topa tutuldu.

Hakkında yapılan eleştirileri hiç umursamayan sosyetik ikoncan, dün de üzerinde çekirge bulunan bir bardağın fotoğrafını paylaştı. Önce çekirgeyi yiyip sonra da içeceği midesine indiren Eda Taşpınar, ardından da çiğ yumurta yediği anları yayınladı!