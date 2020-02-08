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    • Magazin
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Yediği çekirge yüzünden topa tutulan bu sefer de çekirgeli içecek içti

    ’da yediği çekirge yüzünden topa tutulan , geri adım atmadı. İkoncan, dün de üzerinde çekirge bulunan bir içecek içerek şaşkınlık yarattı.

    İnadına çekirge

    Bir süredir Meksika Tulum'da tatilde olan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde çekirge yiyerek şaşırttı. Daha önce de karınca ve yılan balığı gibi tuhaf yemekler tüketerek olay olan Taşpınar, çekirgeli paylaşımı yüzünden yine topa tutuldu.

    Hakkında yapılan eleştirileri hiç umursamayan sosyetik ikoncan, dün de üzerinde çekirge bulunan bir bardağın fotoğrafını paylaştı. Önce çekirgeyi yiyip sonra da içeceği midesine indiren , ardından da çiğ yumurta yediği anları yayınladı!

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