Yeni doğum yapan Müge Boz'a büyük şok! Eşi Caner Erdeniz'e cinsel saldırı...

Caner Erdeniz ile Müge Boz, geçtiğimiz Kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Son dakika magazin haberine göre basketbolcu Caner Erdeniz cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis istemiyle yargılandı. 3 yıl önce İstanbul Bebek'te bulunan bir barda Deniz B. isimli kadına yönelik "cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz son dakika haberinin detayları...

07.02.2020 13:13 - Son Güncelleme: 07.02.2020 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





