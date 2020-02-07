Yeni doğum yapan Müge Boz'a büyük şok! Eşi Caner Erdeniz'e cinsel saldırı...
Caner Erdeniz ile Müge Boz, geçtiğimiz Kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Son dakika magazin haberine göre basketbolcu Caner Erdeniz cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis istemiyle yargılandı. 3 yıl önce İstanbul Bebek'te bulunan bir barda Deniz B. isimli kadına yönelik "cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz son dakika haberinin detayları...
Caner Erdeniz, 11 Eylül 2016 tarihinde Deniz B. ve arkadaşları, İstanbul Bebek'te bulunan bir barda eğleniyordu. Bu sırada Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz, iddiaya göre Deniz B.'ye arkasından sarılarak, kendine doğru çekti. Erdeniz, kadının boynunu ve yanağını öpmeye çalıştı. Bunun üzerine Deniz B., Caner Erdeniz'e tepki göstererek yanından uzaklaştırdı.
5 BİN 400 TL PARA CEZASI
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın sonucunda sanık Caner Erdeniz'i 'cinsel taciz' suçundan 26 Mayıs 2017 tarihinde 5 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığa iddianamede belirtilen 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan ceza verilmemesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.
YENİDEN YARGILAMA
Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi de, 28 Kasım 2018 tarihinde 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı bozarak sanık Caner Erdeniz'in yeniden yargılanmasına karar verdi.
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.