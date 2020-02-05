Soner Sarıkabadayı'nın yeni teklisi 'Ölümüne', dün dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının fotoğraf çekimleri ve klibi Selim Akar tarafından yapıldı. Soner Sarıkabadayı'nın yeni teklisi 'Ölümüne', dün dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının fotoğraf çekimleri ve klibi Selim Akar tarafından yapıldı.
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