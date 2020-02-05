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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    'nın '' parçası dijital platformlarda yerini aldı

    'nın yeni teklisi '', dün dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının fotoğraf çekimleri ve klibi Selim Akar tarafından yapıldı.

    Ölümüne Soner
    Soner Sarıkabadayı'nın yeni teklisi 'Ölümüne', dün dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının fotoğraf çekimleri ve klibi Selim Akar tarafından yapıldı.

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