İki kez kanseri yenerek sevenlerini mutlu eden Gülay, önceki akşam Zorlu PSM'de konser verdi. Kırmızı kıyafeti ve enerjisiyle olduğu kadar yorumuyla da mest eden Gülay, ayakta alkışlandı. İki kez kanseri yenerek sevenlerini mutlu eden Gülay, önceki akşam Zorlu PSM'de konser verdi. Kırmızı kıyafeti ve enerjisiyle olduğu kadar yorumuyla da mest eden Gülay, ayakta alkışlandı.
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