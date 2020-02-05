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    • Magazin
    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    kırmızı kıyafetiyle dikkat çekti

    İki kez i yenerek sevenlerini mutlu eden , önceki akşam Zorlu PSM'de konser verdi. Kırmızı kıyafeti ve siyle olduğu kadar yorumuyla da mest eden Gülay, ayakta alkışlandı.

    Kırmızılı Gülay
    İki kez i yenerek sevenlerini mutlu eden Gülay, önceki akşam Zorlu PSM'de konser verdi. Kırmızı kıyafeti ve siyle olduğu kadar yorumuyla da mest eden , ayakta alkışlandı.

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