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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    ve 15 model eski müdürü tarafından tacize uğradıklarını açıkladı

    Her yıl düzenlediği şovlarıyla olay olan Victoria's Secret (Victoria'nın Sırrı) markası, şimdilerde skandalla gündemde. markasının altından taciz skandalı çıktı. gibi 15 model, 71 yaşındaki müdürün kendilerini taciz ettiğini açıkladı.

    Sırrı çözüldü!

    Her yıl düzenlediği şovlarıyla olay olan Victoria's Secret (Victoria'nın Sırrı) markası, şimdilerde skandalla gündemde. Markanın meleklerinden Bella Hadid, 71 yaşındaki eski pazarlama müdürü 'in ine maruz kaldığını açıkladı. Hadid gibi 15 model de Razek'le ilgili aynı suçlamayı yaptı. Kadınlar ise markayı boykot etmeye başladı...


    Şirketin 71 yaşındaki eski pazarlama müdürü Ed Razek, yakında cinsel taciz suçundan yargılanmaya başlayabilir.

    KADINLARDAN BOYKOT ÇAĞRISI
    İddialara göre sadece değil Alison Nix ve Andi Muise gibi daha birçok model, Ed Razek'in tacizine uğradı. Ancak şirket, bununla ilgili bir şey yapmadı. Skandal ortaya çıkınca, binlerce kadın markayı boykot etti.


    Bella Hadid

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