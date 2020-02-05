Her yıl düzenlediği şovlarıyla olay olan Victoria's Secret (Victoria'nın Sırrı) markası, şimdilerde skandalla gündemde. Markanın meleklerinden Bella Hadid, 71 yaşındaki eski pazarlama müdürü Ed Razek'in cinsel tacizine maruz kaldığını açıkladı. Hadid gibi 15 model de Razek'le ilgili aynı suçlamayı yaptı. Kadınlar ise markayı boykot etmeye başladı...



Şirketin 71 yaşındaki eski pazarlama müdürü Ed Razek, yakında cinsel taciz suçundan yargılanmaya başlayabilir.

KADINLARDAN BOYKOT ÇAĞRISI

İddialara göre sadece Bella Hadid değil Alison Nix ve Andi Muise gibi daha birçok model, Ed Razek'in tacizine uğradı. Ancak şirket, bununla ilgili bir şey yapmadı. Skandal ortaya çıkınca, binlerce kadın markayı boykot etti.



Bella Hadid