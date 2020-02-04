Bella Hadid'in Victoria's Secret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İnternete sızan fotoğrafları ise cabası
Victoria's Secret'ta bir dönem kapanıyor. 2019'a kadar moda dünyasının en gösterişli şovuna imza atan, milyonlarca kişinin takip ettiği defileleri gerçekleştiren Victoria's Secret hakkında Bella Hadid'in bulunduğu itiraf herkesi şaşkına çevirdi. Süper model Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken yaşadığı taciz olayını itiraf etti, herkes şoke oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen taciz itirafının ardından aynı kişi tarafından birden fazla modelin tacize uğradığı ortaya çıktı. Bella'nın itirafının ardından ünlü modelin eski halleri merak edildi. 23 yaşındaki Bella Hadid'in estetiksiz halini görenler ikinci şoku yaşadı.
Süper model Bella Hadid'in taciz itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. 2019'a kadar moda dünyasının en gösterişli şovuna imza atan, milyonlarca kişinin takip ettiği defileleri gerçekleştiren Victoria's Secret'ta bir dönem kapanıyor. İlk kez 2016 yılında firmanın defilesinde podyuma çıkan Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söyledi. Ablası Gigi Hadid ile birlikte üç kez firmanın geleneksel defilelerine çıkan Bella Hadid markanın pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığını söyledi. İddialara göre Razek, Bella Hadid'i beden ölçümü sırasında taciz etti. Yine iddialara göre de Bella Hadid'in podyumda üstsüz yürümesi için bir TV kanalıyla anlaşma yapmıştı. Üstelik bunu iddia eden tek kişi Bella Hadid değil. Başka bazı modeller de aynı durumdan şikayet etti.
ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI İDDİASI
New York Times'ta yer alan habere göre adını vermek istemeyen bir model de 2007 yılında Ed Razek'in aracına alındığını ve 71 yaşındaki Razek'in zorla kendisini öpmeye çalıştığını ileri sürmüştü.
İddialara göre modeller bütün bu olup bitenleri şirketin sahibi Lex Wexner'a şikayet etti ancak hiçbir geri dönüş olmadı. Er Razek ise bir süre önce istifa etti.