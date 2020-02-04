Bella Hadid'in Victoria's Secret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İnternete sızan fotoğrafları ise cabası

Süper model Bella Hadid'in taciz itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. 2019'a kadar moda dünyasının en gösterişli şovuna imza atan, milyonlarca kişinin takip ettiği defileleri gerçekleştiren Victoria's Secret'ta bir dönem kapanıyor. İlk kez 2016 yılında firmanın defilesinde podyuma çıkan Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söyledi. Ablası Gigi Hadid ile birlikte üç kez firmanın geleneksel defilelerine çıkan Bella Hadid markanın pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığını söyledi. İddialara göre Razek, Bella Hadid'i beden ölçümü sırasında taciz etti. Yine iddialara göre de Bella Hadid'in podyumda üstsüz yürümesi için bir TV kanalıyla anlaşma yapmıştı. Üstelik bunu iddia eden tek kişi Bella Hadid değil. Başka bazı modeller de aynı durumdan şikayet etti.